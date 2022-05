Bonjour visiteur,

je m'appelle vincent GAINNIER, pour en dire un peu plus sur moi, je suis une personne sincère, de confiance avec une légère timidité lors des premières rencontres.

Je suis très intéresse par le monde de l’économie autour des nouvelles technologies et je cherche actuellement un stage ou une alternance pour des postes de marketing et de gestion de projet.

Si mon profil vous intéresse prenait contact avec moi.



Mes compétences :

Gestion de projet

Microsoft Office

Vente B2B

Travail en équipe

Achats techniques

Catia v5

Marketing

CATIA

Six Sigma

Python Programming

Matlab

ANSYS