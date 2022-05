Vincent GALANTE

De formation scientifique et informatique, j'ai exercé le métier de développeur et rapidement évolué au poste de chef de projet.



Dans le cadre de la mise en place de solution d'informatisation, mes différentes expériences m'ont permis d’acquérir des connaissances métier dans les domaines de la santé et de la pharmacie.



Le respect des bonnes pratiques et le suivi de la qualité au sein des processus de production, sont au cœur des solutions pour lesquelles je travaille.



Mes compétences :

Conseil