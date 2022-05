Vincent GALESNE

Actuellement en recherche d'emploi, je prospecte activement pour un post pouvant m'accompagner dans le développement de ma carrière. Tout cela afin d'acquérir de l'indépendance, ainsi qu'un enrichissement personnel et une expérience professionnelle très profitable.



Au cours de mes études, j'ai pris goût aux outils de connaissance et de communication, mais aussi au milieu culturel. Mes quelques expériences professionnelles, m'ont permises d'acquérir une certaine aisance à l'oral. Mon cursus scolaire m'a clairement aidé à construire un sens du relationnel, et c'est avec motivation et entrain que j'aime faire découvrir ou tout simplement partager. Fort d'avoir travaillé dans le monde du commerce j'ai su en tirer une expérience certaine. Féru de technologie et du numérique j'ai pu comprendre tout l'enjeu de ces nouvelles méthodes à disposition des entreprises afin qu'elles augmentent leurs visibilités ainsi que leurs efficacités.

Au delà des idées reçus la Philosophie c'est aussi un apprentissage de la langue tant à l'écrit qu'à l'oral qui constitue un réel point fort. J’apprécie devoir défendre un produit, une marque, ou une idée et mes études m'ont clairement aidées à peaufiner mon discours. Outre ma capacité d'adaptation, ma polyvalence et les compétences acquises lors de mes études, mes expériences professionnelles passées m'ont habituées à des tâches variées, et physiquement difficile. En effet après avoir travaillé deux ans dans la grand distribution j'ai appris à travailler au sein d'une équipe, avec un rythme soutenu en devant toujours répondre aux exigences.



Mes compétences :

Développement commercial

Commerce B2B

Rédaction

Communication

Commerce B2C

Communication online

Rédaction web

Marketing