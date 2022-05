Vincent GALLAIS

Date et lieu de naissance : 15 octobre 1953 à Saint Hilaire du Harcouët (Manche)

Situation familiale : marié depuis 1983. 3 enfants

Epouse : Rédacteur Principal Territorial, Service de l'Aide Sociale à l'Enfance. Saint Lô.





FORMATIONS et DIPLOMES



1973 : Baccalauréat G2

1976 : BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) en centre de vacances

1977 : BASE (Brevet d’Aptitude à l’Animation Socio-Educative) et BNS (Brevet National de Secourisme)

1980 : CAPASE (Certificat d’Aptitude à la Promotion des Activités Socio-Educatives et à l’Exercice des Professions Socio-Educatives).

Equivalence DEFA délivrée le 7 décembre 2000

1992 : BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur) en centre de vacances



Divers stages de formation dans les domaines suivants :

- Les politiques de la Jeunesse

- Polytoxicomanies et Alcoologie

- Politique de prévention de la santé chez les jeunes

- Les Projets Educatifs Locaux

- La participation des jeunes : les Conseils de Jeunes…



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



- de 1972 à 1983 : encadrement de plusieurs Centres de Vacances en tant qu’animateur, intendant, directeur,



- Août 1973 à Août 1974 : Animateur des clubs de loisirs et secrétaire de l’Officier-Conseil durant le Service National effectué à Angoulême



- Septembre 1974 à Mai 1975 : Educateur-contractuel au Service d’Observation de l’Education Surveillée (prison de Fresnes) chargé du suivi quotidien, individuel ou collectif des jeunes détenus mineurs.



- Juin 1975 à Décembre 1976 : Animateur-éducateur au Foyer des Jeunes de Ménilmontant (Paris 20ème). Responsable d’un groupe d’une dizaine de jeunes de 14 à 18 ans confié par la DDASS, dont plusieurs jeunes réfugiés asiatiques.



- Septembre 1977 à Août 1978 : Animateur Socio-Culturel au Foyer de Jeunes Travailleurs « Les Gantelles » à Rennes (35), chargé de l’animation globale des jeunes résidents (activités intérieures et extérieures, expositions, sorties…) et du suivi des jeunes en difficulté (demandeurs d’emploi, jeunes en formation, jeunes en difficulté familiale…)



- Septembre 1978 à Juin 1981 : Animateur-Educateur au Foyer des Jeunes « Ledru-Rollin » (Paris 11ème), assurant les fonctions d’adjoint de direction. Responsable de l’animation globale du foyer, et chargé tout particulièrement du suivi des jeunes de 16 à 20 ans confiés par la DDASS, en difficulté familiale et/ou professionnelle.



- Septembre 1981 à Juin 1983 : Animateur-Educateur au Centre Provisoire d’Hébergement de Gien (45), assurant les fonctions de directeur par intérim. Responsable plus particulièrement de l’insertion professionnelle des jeunes et des chefs de famille, et de l’insertion sociale des familles réfugiées (Sud-est asiatique, Europe de l’est, Afrique…) notamment de la recherche de logements et de l’installation des familles sur le département du Loiret et les départements limitrophes.



- Septembre 1983 à Septembre 1987 : Directeur du Centre d’Animation "Les Unelles" de Coutances



- Depuis Octobre 1987: Directeur de l’Office de la Jeunesse du Canton de Coutances



- 1er septembre 2015 : la retraite sonne