Vincent GALLOIS

"Ce que je sais faire de mieux, c'est partager mon enthousiasme"



Je suis un passionné des hautes technologies et ayant l'âme d'un commercial, j'aimerai devenir un Ingénieur d'Affaires confirmé dans le domaine de l'IT, et à terme, force de proposition sur des solutions complexes.



Pour ce faire, je suis actuellement Ingénieur d'Affaires au sein du pôle digital d'YGL Consulting.



Je suis en charge du développement commercial de la filiale Web et l'assistance à MOA à travers les missions ci-desous :



- Prospection téléphonique, comptes SBF 120, PME, TPE

- Prise et participation aux rendez-vous

- Qualification des besoins clients

- Sélection des profils

- Propositions commerciales

- Coaching entretien

- Suivi des projets clients

- Gestion d'un portefeuille client acquis

- Sourcing de profils

- Organisation d'événements commerciaux

- Mise à jour informatique des données prospects/clients

- Participation aux points hebdomadaires et au comité commercial mensuel

- Création et optimisation de support de vente



Cette expérience professionnelle est couronnée par une formation à l'Ecole Euridis Business School spécialisée en vente et négociation, dans le but d'obtenir un Mastère Professionnel Ingénieur d'Affaires, 4ème au classement SMBG 2015, certifié niveau 1.



Mes compétences :

Ambition

Sport

PPP

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

CATIA

Persévérance