Vincent GARCIA

Jeune ingénieur généraliste, spécialisé en risques et accidents industriels.

Une première expérience en cabinet d'expertise m'a permis de développé un sens aiguë de la communication lors de sinistres à fort enjeux dans de multiples domaines techniques. Au sein de ce jeune cabinet EUREXO PAYS DE LOIRE j'ai activement participé à l'organisations des postes au sein du bureau de NANTES.



Actuellement en poste au sein de la société GM Consultant dans le nouveau bureau de Clermont-Ferrand (63), j'occupe le poste d'expert bris de machine et Risques Industriels. Dans mon domaine de formation, j'effectue des constats de matériels endommagés et suis chargé du traitement des dossiers sinistre. Ma mission s'étend de l'instruction initiale du dossier (prise de contact et réunion) à la rédaction du rapport, en passant par le chiffrage des dommages et la recherche des responsabilités.



D'un naturel dynamique et curieux, mon goût prononcé pour le challenge m'a amené a entreprendre de nombreux voyages ( Europe: séjours de visite autoguidée; Asie : Japon - vie quotidienne durant 5 ans). Au cours de ces voyages, j'ai développé mon sens de l'initiative et de l'autonomie.



Mes compétences :

Assurance

Assurance qualité

Mécanique

Management