Vincent GARCIA

Communication Interne :

- Support de communication de l'entreprise (NL, Intranet)

- événementiel interne (séminaire, plénière, etc.)

- Sponsoring



Relations Presse :

- Elaboration d’outils de presse et suivi en coordination avec les prestataires.

- Gestion des retombées médias et analyses en lien avec les prestataires.



Community Management :

- Gestion et évolution de supports web de l’entreprise (site corporate, etc.)

- Brief de création et de développement auprès des prestataires

- Suivi de production des campagnes de communication online

- Veille corporate et concurrentielle



Responsabilité sociétale et environnementale de l’entreprise (RSE) :

- Trophées du Tourisme Responsable 2011 (B to B) : 198 candidatures, 300 invités, 20 journalistes, 70 retombées presse.



Digital

- Conception, gestion et promotion du mini-site Wanted, votez pour le voyageur responsable de l’année (35 000 votes)

- Plan de Communication online des Trophées du Tourisme Responsable 2011 (B to C) : 80 000 votes internautes sur un site dédié