Laetitia TAVARES

Curieuse, créative et perfectionniste.

Expertise et maîtrise des médias sociaux et des outils du web 2.0.

Excellentes qualités relationnelles, sens de l'écoute et du contact.

Forte capacité d'anticipation et d'adaptation.

Passionnée par le secteur du tourisme, web et l'e-commerce.

Très bon sens du client et du service client.

Longs séjours en Angleterre et en Espagne.



Mes compétences :

Community manager

Voyage

Tourisme

Web2.0

Relation Client