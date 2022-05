Vincent GARNERO

Nouvellement diplômé du Brevet de Technicien Supérieur Métier des Services à l’Environnement, je suis à la recherche d’un emploi d’animateur QHSE.



Sérieux, rigoureux et ponctuel, j’apprécie le travail en collectivité tout autant que le travail individuel, et je suis en mesure d’associer un travail administratif et formaliste à un travail dit de « terrain ».



Je suis prêt à relever de nombreux défis, je m’engage à m’investir pleinement dans toutes les tâches qui me seront confiées.



Mes compétences :

Solidworks

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Environnement

Hygiène

Sécurité

Qualité

Management

Management de la qualité

Gestion

Microbiologie