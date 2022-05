Ingénieur diplômé de l'ENSEEIHT en Hydraulique et Mécaniques des Fluides, option sciences de l'eau et de l'environnement.



Mes compétences :

MATLAB

LaTeX

Star-CCM+

C/C++

Fortran

Fluent

HEC-HMS

Comsol Multiphysics

ArcGIS

Telemac

CFD

Mécanique des fluides

Microsoft Windows

Linux

C++

C Programming Language

Microsoft Project

Microsoft Office

Fluid mechanics

Thermodynamique

Transfert thermique