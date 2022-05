Vincent GAROFALO

Passionné par tous les domaines qui se rapportent à l'information (journalisme, communication, médias, réseaux sociaux, actualité) je me suis spécialisé dans la gestion de l'information et les stratégies de communication.



Je suis actuellement en poste au Fonds de Garantie en tant qu'attaché de presse et chargé de communication.



J'ai également créé un blog spécialisé dans le business de la mode :Array



Mes compétences :

Pack office

Relation publique

Économie

Consultant

Communication

Stratégies