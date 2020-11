Christine FLEURENCE

Mes compétences en Ventes et Marketing, Relations Publiques, Production Touristique, Développement de Projets et Evénementiel Haut de Gamme doublées d'une forte affinité pour la mode, le goût du luxe et des mains de couturières... m'ont permises il y a quelques mois de créer un CONCEPT STORE unique et deluxe

... JULIETTE SE MARIE...



Né d'un constat de manque JULIETTE SE MARIE est une réponse aux futures mariées qui souhaitent la robe de mariée de leurs rêves sans que leur budget suive... Vous me suivez ?

Notre idée :

- vendre des robes de mariée de grands créateurs ou couturiers renommés, mais DEGRIFFEES !

résultat des prix 30 à 60 % moins cher qu'en atelier ou boutique.

- travailler les robes sur mesure avec des couturières créatrices

- vendre et louer des robes de soirée, cocktail, cérémonie et accessoires uniquement de grandes griffes ou de créateurs français.

- proposer l'organisation d'événements privés : enterrement de vie de célibataire, EVJF ou EVG via la réalisation de jeux de pistes ou de rallyes personnalisés,

- donner aux futurs mariés des conseils et des recommandations pour l'organisation de leur mariage



Un concept abouti en perpétuel bouillonnement qui a investi un magnifique appartement cosy et intime au centre ville d'Aix en Provence



Christine



christine@juliettesemarie.com



Mes compétences :

Conseil

Communication externe

Relations publiques

Voyage

Promotion

Production

Marketing

Tourisme

Organisation

Relations Presse