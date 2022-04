Guillaume EOUZAN

(NOUVELLE EDITION sortie le 10 decembre 2014.... Formule très enrichie avec plus de 500 pages classé N°1 des ventes Marketing et Publicité sur Amazon en janvier 2015)

Auteur du livre "Webmarketing" Marketing Book Editions ENI (disponible sur Amazon, Fnac, Decitre etc...;), classé dans le Top 3 des ventes et des critiques (positives ;) en 2013







CEO Mind Fruits -Array , Agence et Cabinet de formation Marketing Digital.

et de la plateforme de E learning en Web marketingArray



Fondateur deArray , la 1ere plateforme de Elearning dédiée à 100 % au Webmarketing.



GuestSpeaker Conférencier (ex pour Optimizely, le leader mondial de l'optimisation de site et pour Google, learder mondial de beaucoup de choses ;)



Consultant Expert pour l'Adetem ( L'agence est la 1ere agence labellisée en France par l'Adetem)



A titre personnel, je suis professeur de Marketing Digital à l'IAE d'Aix en Provence, l'Université Aix Marseille, ainsi qu'à Sup de Pub Paris et l'IAE d'Aix en Provence

Et j'accompagne les groupes d'écoles supérieures dans leurs développements et mise en place de diplôme en Marketing digital



Notre métier : Augmenter votre Chiffre d'Affaires on line !





Mes compétences :

Réseaux sociaux

E commerce

E reputation

Webmarketing

Google analytics

Référencement

Google adwords

Community management

SMO

Communication

E business

SEO

SEM

Formation

Web

E-learning

MOOC