Vincent GASPARIK

Après une dizaine d’années d’activité en management de projets en chimie, je me suis dirigé vers le management des systèmes qualité, santé-sécurité au travail et environnement. La réorientation de mon parcours professionnel m’a conduit à passer un Mastère Spécialisé en Management QHSE. Je suis depuis en mission auprès de GRTgaz, plus grand spécialiste français du transport de gaz naturel.

Attaché à la Direction Prévention et Maîtrise des Risques, j’ai participé activement aux missions d’appui et de conseil inhérentes aux activités du département QSE afin d’accompagner le déploiement du SMI et la préparation de sites ICPE au projet de certification intégrée ISO.

J’ai principalement :

- porté les bonnes pratiques inhérentes aux prescriptions du SMI, dans les domaines de la sécurité et de l’environnement, sur deux sites industriels relevant des ICPE.



- déployé des outils du SMI QSE



- suivi les indicateurs



- accompagné les équipes d’exploitation, notamment :

*pour la refonte du registre de sécurité

*pour la gestion des déchets dangereux

*en faisant la sensibilisation au SMI et ses outils

*faisant de la prévention des risques



- assuré le récolement réglementaire en environnement et en sécurité

- suivi les non-conformités et les plans d’actions afférents.



Une autre part importante de mes activités a concerné le projet de certification intégrée ISO 9001-14001-50001 de sites ICPE. Ce travail était axé sur les questions environnementales et énergétiques, avec notamment :

- l’analyse environnementale initiale

- la détermination des AES,

- ainsi que le suivi des moyens de maîtrise mis en place

La partie ISO9001 est centrée sur la mise en conformité des sites avec les prescriptions du système de management.



Ma mission auprès de GRTgaz touche à sa fin, n'hésitez pas à me solliciter pour un échange d'informations en rapport avec vos attentes et projets.



Mes compétences :

Project management

MASE

Normes ISO 50001

Norme ISO 14001

Norme ISO 9001

Audits internes

Management de l'énergie

Management de la qualité

Management de la sécurité

Management environnemental

Veille réglementaire

Management intégré

Chimie analytique

Phamacochimie

Chimie organique

Drug discovery