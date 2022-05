Vincent GASSER

Jeune ingénieur, actuellement en poste chez POMA via la société Synergie Engineering.



D'abord passionné par la pluridisciplinarité de l'ingénieur mécanicien, mes sensibilités pour la musique et le milieu fréquentiel m'ont poussé à me spécialiser dans la mécanique vibratoire et acoustique, sans pour autant perdre mon goût pour les disciplines transverses.



L'aéronautique et plus généralement les transports sont des milieux que j'affectionne particulièrement, après notamment une première expérience réussie en stage d'ingénieur calcul chez THALES.



En plus de la connaissance technique, j'apprécie chez un ingénieur la polyvalence et le dialogue: la capacité à travailler harmonieusement avec tous types de profils est pour moi un atout nécessaire.



Les dynamiques humaines en entreprise m'intéressent d'ailleurs particulièrement, et je n'exclus pas à long terme une reconversion dans le coaching d'équipe, la psychologie du travail...



Dans mes temps libres, je pratique les sports de montagne (notamment l'escalade sportive) et la musique.



Mes compétences :

Microsoft Office

Visual Basic for Applications

Solidworks

Solid Edge

NASTRAN

Matlab

Ansys