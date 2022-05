Vincent GAUDISSART

Combinant une grande expérience d'architecture, conception et développement avec mon esprit d'équipe et mon dynamisme, je dirige actuellement une équipe de développement active sur les technologies de pointe JAVA.



Compétences :

- Conception d'architecture de système d'information. - Très bonne connaissance des systèmes d'information géographique (SIG)

- Expérience de conception et développement fructueuse sur différentes plates-formes et langages de programmation

- Esprit d'équipe, dynamique, ouvert et orienté résultat.





Profil LinkedIn :

http://www.linkedin.com/in/gaudissart



Mes compétences :

Architect

Architecte

CXF

Eclipse

ESB

GIS

Hibernate

J2EE

JAVA

Manager

Manager equipe

Mapserver

PostGIS

RCP

Scrum

SIG

spatial

Spring

Technical manager

Technique

WFS

WMS