Vincent KOCHER

Diplômé en Génie Industriel, parcours Production Industrielle, j'ai évolué ces deux dernières années dans le naval de défense.

J'y ai notamment travaillé sur l'analyse des retours fournisseurs dans le cadre des appels d'offres, la rédaction de spécifications techniques d'achat et d'approvisionnement ainsi que sur la vérification de la conformité des livrables fournisseurs par rapport au cahier des charges.

J'ai pu mener à bien ces missions grâce à des compétences techniques généralistes acquises tout au long de mon parcours.



Issu d'un BAC Scientifique option Sciences de l'Ingénieur, je suis également titulaire du BTS CIRA (Contrôle Industriel et Régulation Automatique). J'ai poursuivi mes études en Licence Professionnelle CIMI (Contrôle Industriel et Maintenance des Installations) en alternance où j'ai été apprenti Technicien Méthodes Maintenance au sein de la société LOHR Industrie à Duppigheim (67). J'ai réalisé mon Master, particulièrement axé sur l'amélioration continue, en alternance au sein de la société SUEZ R&V France à Schiltigheim (67) en tant qu'apprenti Administrateur Maintenance.





Mes compétences :

Gestion de projet

Microsoft Office

Tableaux de bord

Analyse documentaire

Rédaction de documentation technique

SharePoint

Power BI

Microsoft Word

Microsoft Excel

VBA

Microsoft PowerPoint

Méthodes maintenance

GMAO

Instrumentation

Automatisme

Physique et Chimie Industrielles

Physique appliquée

Régulation

Amélioration Continue

Lean Management

Lean Six Sigma

Gestion de la production

Ergonomie

Sécurité

Qualité

Supply Chain

Bonnes pratiques

Yellow Belt