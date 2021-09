Vincent LE ROUX

Je travaille depuis maintenant 10 ans dans l'univers du système d'exploitation Linux, des logiciels libres et Open Source.



J'administre des infrastructures systèmes complexes, nécessitant de fortes contraintes de disponibilité, performance et sécurité.



Dans la mesure du possible, j'utilise et préconise les logiciels libres lorsqu'il s'agit de la meilleure solution technique.



Mes compétences :

CentOS

Cisco

Linux Redhat

NetApp

Netbackup

Linux

OpenLDAP

Checkpoint

Debian

Vmware

MySQL

Centreon et Nagios

Apache

PostgreSQL

Microsoft Windows Server

VPN

Shell