Vincent LEFRAY

Rigoureux et curieux, j'aime m'investir dans mes missions et être à l'écoute des clients . Mon autonomie, mon sens du relationnel et mon investissement me permettent de m'adapter efficacement dans divers environnements de travail. J'ai pu acquérir au cours de ces expériences au sein de cabinets, les compétences nécessaires pour mener à bien les missions en expertise comptable, mais aussi en commissariat aux comptes.



Mes compétences :

Expertise comptable

Commissariat aux comptes

Excel

Word

CEGID

AUDIT SOFT

AGIRIS

RCA