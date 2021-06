Formations:



Brevret Etat Educateur Sportif 2nd degré en trampoline

Licence Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives

Professorat de sports (Maître auxiliaire pendant cinq années au Ministère de la Jeunesse et Des sports)

Bacchalauréat série E (Mathématique et technologies)



25 ans d'expèrience dans le domaine de l'enseignement et de l'animation sportive.

Brevet de secourisme

Juge national en trampoline