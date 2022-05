Morati VIRGINIE

Après plus de 20 ans passés dans le secteur de la communication, j'ai suivi une formation de professeur de yoga. Sans trop d'hésitation, j'ai décidé de me consacrer complètement à cette activité. Je donne mes cours dans des associations, au Centre Culturel de Courbevoie et en entreprises.



Aujourd'hui je cherche à mieux faire connaître mon activité et à la développer.

Les vertues du yoga et de la méditation sont reconnues, mais assez utilisées par les entreprises françaises.

Au Canada par exemple, le yoga est considéré comme une médecine douce à part entière et les séances sont prises en charge par les mutuelles ou les entreprises. En France certaines mutuelles commencent le remboursement mais cela reste encore timide.



Le chemin est encore long pour faire changer la vision du yoga, qui a souffert de l'image donnée dans les années 70.

Et pourtant c'est un véritable outil, qui permet de prendre entre autre du recul sur les évènements et à être plus performant. Lorsque l'esprit n'est plus encombré par des pensées inutiles, les choses deviennent plus claires et les actions plus justes.



www.yogamarga.fr



Mes compétences :

Communication

Transmission