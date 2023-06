Laurent Berard, 39 ans, diplômé de l’Executive MBA de Paris- Dauphine et d’Euromed Marseille. Je possède une expérience de plus de 14 ans dans la commercialisation de solutions complexes en direct et en indirect. A l’origine de l’implantation de Kaspersky en France dont j'étais directeur commercial Entreprise



Mes compétences :

Management

Direction générale

Business development

Gestion de projet

Marketing

Vente

Entreprenariat

Gestion grands comptes

Vente B2B