Vincent MAZIN

Je viens d'acquérir 1 an d'expérience comme Electrotech - chef d'atelier dans le secteur du BTP et plus précisément dans le domaine de l'eau. (Pompage, poste de relevage).



Auparavant, j'étais dans la Marine Nationale pendant 23 ans, dont 14 ans embarqué, 14 ans comme cadre.



Je suis en recherche active d'un poste de technicien dans le domaine de l'électrotechnique, management, contrôleur électrique, logistique et dans le domaine de l'automobile ancienne dont je suis passionné.



Mon secteur s'articule autour de Bordeaux et sa métropole ouest (si possible).



Je suis disponible sans préavis.



Mes compétences :

Rigueur, Adaptabilité, Conformité, Sécurité, Relationnel

Gestion de stock (commande/suivi, entrée/sortie, manutention)

Mise en service d'installation (élec et hydraulique) de pompage

Gestion parc automobile et entretien

Responsable atelier et suivi des réalisations

Préparation des palettes chantiers

Gestion matériel et entretien

Passionné de véhicules anciens