Vincent NICOT (VINCENT)

Depuis janvier 2001 BOUYGUES CONSTRUCTION (70 000 p 13 Mds € de CA)

DIRECTION CENTRALE DES RESSOURCES HUMAINES DU GROUPE (depuis 2012)

Directeur des Ressources Humaines des entités supports du Groupe (Holding BYCN SA, Bouygues Construction Purchasing, Bouygues Construction IT, Bouygues Construction Matériel), environ 2500 personnes

Directeur des Ressources Humaines en charge des politiques et Process RH : Gestion des carrières, processus RH, politique Intérim Groupe et politique véhicules Groupe, Politique Voyages, Maîtrise douvrage SIRH

Pilote de la création dun Centre de Ressources partagées RH pour la France

Membre du Comité stratégique RH du Groupe

Management direct d'une équipe de 20 collaborateurs