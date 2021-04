Vincent POLET

Depuis ma formation de BTS "force de vente" (1996-1998 non obtenu) a l'ICCF de Cayenne (Institut Consulaire de Commerce de France) je ne cesse d'accumler les expériences profésionnelles. Je suis ouvert à toutes propositions, je suis extraverti, j'aime la relation clientèle (c'est une passion pour ce métier). Je maîtrise la caisse, l'animation, le marchandising, la présentation de vitrine, et l'argumantation de vente. Le travail qui m'a le plus valorisé dans le domaine

de la vente c'est LE COMMERCE EQUITABLE (2002-2006 en association Artisans du Monde). Je fais des missions de merchandising depuis plus de 10 ans, j'ai parcouru toutes les grandes surfaces du 17 (Charente Maritime)



TOUJOURS A LA RECHERCHE DE MISSIONS



Mes compétences :

Dégustation

Mise en rayon

Gestion de caisse

Promotion des ventes

Animation commerciale

Merchandiser