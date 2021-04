Vincent REVEST

Sonneur de bombarde, de veuze, de treujenn gaol (clarinette bretonne) et de biniou.

J'ai créé ou participé à de nombreux groupes de musique bretonne et d'animation de fêtes historiques. Actuellement, je joue dans les formations suivantes :



CURRAGH (http://curragh.kazeo.com)

Voyages d'Outre-Temps en Terres Celtiques



- > Animation de rue de fêtes historiques et festivals celtiques

- > Spectacle sur scène (conte musical) "Voyage à Tir na n'Og"





LES SONNEURS TCHOK (http://tchok.kazeo.com)

Collectif de musiciens traditionnels bretons



- > La BANDA TCHOK - Troupe festive bretonne pour l'animation de rue

- > COUPLES DE SONNEURS - Bombarde / biniou, treujenn gaol (clarinette bretonne)

- > TRIO TCHOK, QUATUOR TCHOK - Bombarde / biniou / clarinette et/ou saxo

- > SOLISTE de VEUZE - Cornemuse bretonne





LES AGITES DU BOUZIN (http://agitesdubouzin.kazeo.com)

Duo cornemuse / tambour & chansons festives



- > Animation de rue et autres lieux festifs





SONERION AN AMZER (http://sonerion.kazeo.com)

Duo de cornemuses (veuze et biniou)



- > Animations à caractère historique



Mes compétences :

Compositeur

Musique

Composition musicale

Chant

Spectacle

Ecriture