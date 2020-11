Vincent ROUX

Bénéficiant d'une expérience de 5 ans dans le milieu de la vente de prêt à porter Homme et Femme. Je suis une personne motivé, dynamique, autonome et mobile. Je souhaite donner un nouvel essor à ma carrière en intégrant une entreprise me permettant de relever de nouveaux challenges, et ainsi me permettre d’exploiter mes compétences et mon savoir-faire



Mes compétences :

Merchandising

Analyse des tableaux de bords

Assurer le développement du chiffre d’affaires et

Formation RFID

Gestion de la matrice de productivité

Etablir les plannings

Formation Management des relations pour garantir l

Gestion de la caisse

Réception de colis

Intégration et suivi du personnel

Encadrer et animer l’équipe du magasin

Accueil et fidélisation de la clientèle

Animation du point de vente

Entretien de la surface de vente