Vincent SORRENTINO

Conception

• Chef de projet en phase de concours et d'études

• Etudes de faisabilité, réalisation de permis de construire et DCE, suivi de chantier

• Pratique variée : logement, enseignement, équipement, tertiaire, médical, commercial, urbanisme



Logiciels

•Maîtrise de Revit 2017, Archicad 18, Autocad, Photoshop, Indesign, Word, Excel et Powerpoint



Langues

• Anglais maîtrisé : (237/300 au TOEFL en 2005, diplôme du Cambridge 1st Certificate en 1997)

• Allemand : notions



