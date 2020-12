Vincent SOUBIES

J'évolue au sein du service Qualité de la Direction Générale de l'Armement.

Diplômé de l'IFMA en juin 2010, j'ai occupé le chef de projet R&D au sein de la jeune société AddUp, joint venture de Michelin et FIVES, constructeur de machines de fabrication additive de pièces métalliques, et producteur de pièces. Je pilotais des projets de technologie de rupture, à haut niveau d'investissement. Ma mission consistait à superviser des équipes composées d'experts métiers en interne au service R&D mais aussi dans d'autres services de la société. Je pilotas dans le cadre de ces projets des partenaires industriels pour le développement de briques technologiques. Et enfin, je supervisais un certain nombre de partenaires académiques dans l'accomplissement de travaux de recherches à vocation industrielle.

bureau d'études du site de production Trelleborg Industries à Clermont-Ferrand pendant 5ans. Je concevais des améliorations de machines spéciales ou de nouvelles machines, que ce soit pour la production, les essais, ou la recherche et le développement des produits fabriqués et conçus sur le site. J'ai pu mettre à profit mon sens du relationnel, de l'écoute et ma nature sociable, dans que ce soit au travers de management transversal d'équipes pluri-disciplinaires au sein de mon usine, ou via du management opérationnel lors de chantiers d'installation de machines sur site. Cela m'a permis par ailleurs de tisser un réseau fort avec les industriels du bassin local.

D'aout 2010 à août 2012, j'etais ingénieur d'études Alten en mission chez PSA, depuis août 2010. J'y développais des ABS et ESP.

J'ai suivi un parcours scientifique classique pour arriver en école d'ingénieur. J'ai obtenu en 2003 mon bac scientifique et j'ai intégré les classes préparatoires aux écoles d'inégnieurs du lycée Jean Dupuy (option Physique et sciences de l'ingénieur). J'ai ensuite intégré l'Institut Français de Mécaniques Avancées.

Je suis de nature curieuse, dynamique, volontaire et passionnée. J'ai développ