Vincent TERRASSON

Ecole Polytechnique, Sup’Aéro, Vincent commence sa carrière comme ingénieur dans l’industrie de l’armement. Il évolue vers le management et la direction de filiales chez Veolia Environnement où il a été notamment expatrié 5 ans en Hongrie. Il a ensuite dirigé des filiales et des réseaux de filiales étrangères dans les groupes d’ingénierie Egis et Apave.



Il cumule ainsi plus de 20 ans d'expérience de direction générale et d’animation et développement de réseaux de filiales étrangères, dans les services BtoB et les utilités, en incluant le développement de partenariats longs (concessions, opérations, co-entreprises) et le mentoring de DG de filiales.



Chez Eurosearch & Associés, Vincent est spécialisé dans les secteurs de l’industrie, des services BtoB et BtoGovernment (notamment utilités et infrastructures), les participations de fonds d’investissements, le recrutement de dirigeants, le mentoring, les revues de management, l’évaluation et l’organisation des structures managériales et de gouvernance.



http://www.eurosearch-associes.com/



Mes compétences :

BtoB

Direction générale

Management

Stratégie d'entreprise

International business development

Management international

Services