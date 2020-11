Vincent UMENC

Après 19 ans passé en SSII dans différents domaines tel que les infrastructures systèmes ouverts pour des grands comptes Télécom et Industries, mes différents postes m'ont permis d'acquérir les compétences nécessaire pour mon métier actuel.



Je suis passé par l'exploitation, puis par l'intégration avant de rejoindre une équipe d'architecte système et stockage. Puis après je me suis concentré sur des postes de chefs de projet, directeur de projet pour acquérir la maturité nécessaire pour faire du management.

En charge de différents comptes clients, j'étais responsable du "delivry" des prestations d'infogérance avant de rejoindre le pilotage des effectifs disponibles pour le compte de ma société.

J’ai ensuite rejoint un intégrateur en tant que manager d'une équipe d'intégration sur les réseaux IP, de infrastructure, ainsi que les services à offrir tel que : le wifi ou la communication unifiée.

Actuellement, je me suis recentré chez un constructeur souhaitant développer son offre de service autour de l’IT et des solutions d’impression en tant que chef de projet pour « Donner forme aux idées » …..



Mes compétences :

Avant-vente

Management

Pilotage

Intégration

Cisco

Gestion de projet

Ingéniérie

Télécommunications

Réseau

Voix sur IP

Infogérance

Gestion