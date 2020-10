Vincent VITAL

C’est au travers de la mise en place du framework de développement du progiciel Ekip (Gestion du Crédit-Bail) que j’ai été confronté pour la première fois aux problématiques d’intégration et d’organisation.



Limitée d’abord au seul progiciel, ma vision de la transformation de systèmes informatiques s’est d'abord élargie avec la création d’applications de gestion des risques (déclarations règlementaires) puis essentiellement par la mise en place de l’EAI WebMethods. Ma forte implication sur ce projet, à la fois technique et fonctionnelle, m’a permis d’appréhender et appliquer les concepts clés de l’urbanisation.



La connaissance transverse du SI et l’ampleur du travail méthodologique m’ont ensuite naturellement conduit à mettre en place à deux reprises des processus supports de la direction informatique (changement, configuration, incident, test,...) afin d’assurer l’intégration des changements et la coordination des différents acteurs des projets informatiques.



La création d'un socle d'exposition de services au cours de ma dernière mission m'aura permis de compléter mes compétences d'architecte applicatif et fonctionnel par la mise en pratique des concepts SOA à travers le framework Spring.



J'exerce aujourd'hui mon activité de consultant en organisation au sein d'une société de conseil fondée avec deux autres consultants passionnés comme moi par les problématiques de transition, de transformation et d'innovation.



