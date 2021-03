Vincent VOISIN

Mes compétences en :

o Gestion de projets en communication et médiation-culture scientifique

Coordination, organisation, choix des messages et des moyens de communication, gestion des activités et du budget.



o Communication écrite et visuelle - institutionnelle

Vérification et sélection des informations, rédaction d'articles pour un magazine interne et de contenus pour un site Internet, conception de plaquettes et de newsletters. Respect de la charte graphique papier et électronique.



o Relations publiques - Évènementiels et relations presse et média - instauration de partenariats notamment en culture scientifique

Mise en oeuvre des actions de communication, diffusion de l'information, coordination d'événementiels culturels scientifiques spécifiques.

Campagne de relations presse pour des projets de recherche et autres

évènements.

Gestion de communiqués de presse et de dossiers de presse.

Mise en place d'un réseau de partenaires institutionnels.



o Communication interne via la gestion et la diffusion de la revue de presse numérique en interne auprès d'un public de plus de 200 abonnés.



o Webmestre de sites Internet et Intranet

Rédaction de cahiers des charges, création et suivi de sites Internet (Recherche - Gip Régional) et Intranet. Webmestre éditorial. Veille informationnelle.



o Enseignements :

Projet personnel et professionnel

Economie d'entreprise

Création d'entreprise

Economie générale



* Mes compétences * :

Administration publique

Communication

Culture - Culture scientifique

Evénementiel

Média

Partenariats

Relations Presse

Relations publiques

Vulgarisation - Vulgarisation scientifique

Gestion de projet

Enseignement