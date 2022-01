Vincent WALKER

Docteur en Ecologie Microbienne, j'ai effectué ma thèse sur l'impact de l'inoculation de micro-organismes PGPR sur le métabolisme secondaire du maïs. Ces travaux m'ont permis d'appréhender différentes techniques de chimie analytique telles que l HPLC-DAD, l' UHPLC-Q-TOF, et la RMN pour l'identification, la quantification de métabolites secondaires et primaires comme les acides aminés, acides organiques et gras, composés phénoliques et alcaloïdes.

Au cours de ces travaux, j'ai pu déterminer les réponses de la plante hôte aux différents microorganismes phytobénéfiques inoculés, en terme de morphologie et physiologie avec une réponse spécifique en terme de synthèse métabolique.

Par ailleurs j'ai effectué un post doctorat au Canada sur la modification du métabolisme des phenylpropanoïdes et salycilates par deux facteurs de transcription de type MYB chez le Peuplier par une approche combinée de métabolomique et transcriptomique. J'ai pu découvrir quelles était les enzymes et molécules induites et dont la synthèse ou l'expression était réprimée par ces facteurs de transcription

Enfin je viens de terminer un second post doctorat au CNRS pour lequel j ai effectué des analyses métabolomiques des exsudats de plante inoculées ou non avec des bactéries dites PGPR afin de déterminer l'impact de la diversification du maïs sur la coopération avec une PGPR en terme d'efficacité de symbiose et en terme d'induction de gènes phytobénéfique chez la bactérie.



Mes compétences :

Métabolomique

Chimie analytique

Microbiologie

Spectrometrie de masse

R.M.N

Biologie moléculaire

Phytochimie

Analyses statisriques

Recherche

Experimentations

HPLC-DAD, UHPLC-Q-TOF