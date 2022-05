Vincentelli NATHALIE

Je suis de nature travailleuse, conviviale et battante.

Mon objectif et de mettre mon sérieux, mon implication ainsi que mes compétences au service d'une entreprise.

Toujours prête pour une éventuelle formation afin d'avancer et progresser pour améliorer mes capacités.



Mes compétences :

Assurer le suivi clientèle

Assurer l'accueil physique et téléphonique

Gestion de procédures exécutoires de recouvrement

Archivage

Négocier des échéanciers avec les clients

Mise en forme documents et courriers (dictaphone)

Vente