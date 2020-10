Catherine CATHERINE MAZET (MAZET)

Après une carrière de secrétaire comptable, je me suis reconvertie dans l'aide à domicile.

Depuis peu , je continue les missions de gardes d'enfants de plus de trois ans en période périscolaire.



Mon objectif est de viser les offres emplois PEC et séniors tout en prospectant si je pourrais m'établir en auto entrepreneur aide aux particuliers.



Avant qu'il se réalise, j'effectue des missions de bénévolat auprès du Secours Catholique.



Donc, par le biais de VIADEO et autres réseaux sociaux mon objectif est :

- D'élargir mon réseau pour des contacts porteurs

- De développer mon potentiel commercial tout en faisant bénéficier mes membres de mon réseau.

- De pouvoir accéder à un emploi Senior en C.D.D.



Mes compétences :

- Tâches administratives

- Gestion des relations clients et fournisseurs

- Saisie des éléments comptables





N'hésitez pas à me contacter, et merci par avance,

Cordialement