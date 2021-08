Vinciane ACCERANI

La formation? J'y suis entrée par le technique (la prévention des risques en entreprise), par opportunité, après un Master en Relations Internationales. Puis, j'ai étoffé mes compétences: gestion d'une activité de formation, développement commercial, recrutement pour la formation continue et ingénierie de formation.



Aujourd'hui, je mets à profit ces expériences dans le pilotage de la réponse aux appels d'offre pour l'AFPA, premier opérateur de formation professionnelle en France. Je maîtrise l'allemand et l'anglais.

La diversité des missions que l'on m'a confiées témoigne de ma grande faculté d'adaptation et de ma réactivité.



Je reste à l'écoute de toute opportunité ou mission en Alsace tant sur les métiers du conseil qu'en entreprise. J'apporte le sens du résultat, de lengagement et mon gout pour la satisfaction client.

L'intérêt de la mission et la nouveauté guident souvent mes choix de carrière et je suis toujours prête à m'adapter pour élargir mon horizon.



Mes compétences :

Formation professionnelle

Relation Clients

Communication digitale- Marketing

Gestion de projet

Développement des compétences

Ingénierie financière de la formation

Dynamique / Réactivité

Appartenance à l'entreprise

Anticipation, analyse des besoins

Implication / Rigueur

Créativité

Opérationnelle/terrain

Aptitudes relationnelles

Transparence

Supervision

Gestion administrative

Très attachée aux résultats