Violaine BERTONCINI

13 ans d’expérience professionnelle sur la mise en place de projets informatiques



Pilotage de projets informatiques

Management d’équipe

Double compétence d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA) et de maîtrise d’œuvre (MOE)

Méthodologies de management de projet Agile et Waterfall



Domaines fonctionnels principaux :

• Banque de détail

• Banque en ligne (Internet Banking) : applications web et mobiles

• Gestion électronique de documents : dématérialisation, signature électronique et archivage à valeur probante

• Sécurité des services en ligne : authentification forte par mot de passe dynamique à usage unique (OTP)

• Bâle II : notation des contreparties, risques de crédit, ratio McDonough



Mes compétences :

Chiffrages

Planification

Conduite de réunion

Gestion des risques

Conseil en nouvelles technologies

Projet transverse

JAVA / J2EE

Authentification forte

Coordination