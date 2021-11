Violaine BOISSEAU

Responsable de l'équipe Lead UX dans le département STUDIO de Pôle emploi.



J'interviens de la phase de découverte et de compréhension des sujets jusqu'à la phase de déploiement et de croissance du produit.

Mon activité est à mi-chemin entre le rôle de Lead UX et le rôle de Product Designer.

Je propose aussi des sensibilisations à notre approche interne de l'UX et du produit : la démarche produit.

Mon objectif est d'évangéliser sur ces bonnes pratiques et d'accompagner la montée en compétence des équipes, grâce à du coaching et à la diffusion d'outils très pragmatiques.

Mon approche est orientée vers la valeur et la frugalité.



J'ai un parcours assez hétéroclite, car je suis passée par plusieurs métiers avant celui-ci :

> Développeur web

> Intégrateur

> Chef de projet

> Cadrage de solutions d'entreprises

> Lead PM

> ... et puis maintenant, responsable de l'équipe "Accompagnement UX".