Violaine GALLAIS

Titulaire d'un double Master en Management de l'ESC Grenoble, j'ai vécu deux ans au Japon.

Adaptable et curieuse, j'apprécie particulièrement de travailler au sein d'équipes pluridisciplinaires et multiculturelles. Mon parcours m'a ainsi enrichie d'expériences variées et transversales, notamment en développement produit, en marketing opérationnel ou encore en gestion de projet.



N'hésitez pas à me contacter pour toute précision : je serai ravie d'échanger avec vous.



Langues

> Anglais : Courant (TOEIC 990 - TOEFL 110/120)

> Japonais : Avancé (JLPT N2)

> Espagnol : Intermédiaire



Mes compétences :

Excel

Word

PowerPoint

Photoshop

Japan

SAP

GIMP

Sales Force

Project Managment