Virginie AUGIAS

Les acteurs associatifs tout comme les institutionnels doivent faire face à de nouveaux enjeux. C'est dans ce contexte en mutation, que je propose mon expertise en matière d'ingénierie de projets pour les collectivités territoriales et les associations.

Les différents postes occupés dans les domaines de l'action socio-culturelle m’ont permis de développer ma polyvalence et d'acquérir tout à la fois un grand nombre de compétences techniques et de fortes qualités humaines. Dotée de réelles capacités d’adaptation, j’ai su développer de bonnes aptitudes en matière de goût du travail en équipe, d’esprit d’innovation, de qualité d’écoute, d’analyse et le sens de l’organisation.



PROJET

Ingénierie de projets

Travail coopératif/transversal

Capacité à travailler en équipe et fédérer un réseau

Elaboration de diagnostic et de stratégies, analyse

Pilotage opérationnel

Accompagnement des instances associatives, formation

Montage et suivi de dossiers de subventions

Gestion budgétaire

Evaluation

Dynamisation d’un territoire

Connaissance des enjeux et évolutions des politiques publiques (dispositifs, instances)



RELATIONNEL ET COMMUNICATION

Management/médiation

Utilisation des outils de communication

Connaissances des publics

Gestion des conflits

Suivi de services civiques, stagiaires et bénévoles

Aisance rédactionnelle, relationnelle, pédagogie



Mes compétences :

Pédagogie

Accompagnement

Travail en équipe

Développement de partenariats

Management

Autonomie professionnelle