Virginie BAREILLE (GARNIER)

Presidente de Terre de Vert, je consacre desormais mon energie à la gestion de ce jardin atypique, lové au pied de l'eglise de Vert-Saint-Denis, au nord de Melun. Ouvert à la location, il accueillera cet ete, en mode champêtre, des petits seminaires d'entreprise, sur le thème de la botanique, de la permaculture et de la verdure .

Le jardin accueille des événements festifs familiaux ou associatifs, organise des ateliers autour du jardinage (taille de rosiers, de pommiers, multiplication de lilas, fabrication de traitements naturels comme la décoction de prêle, confitures), des bourses d'échanges de plantes et graines, offre son cadre fleuri aux photos de mariage ou autres.



Cette nouvelle vie prend le relais d'une période professionnelle plus classique que vous pouvez suivre ci après:

Après un début de carrière dans la monétique, j'ai été consultante en SSII pendant 3 ans.

J'ai intégré le bassin d'emploi de la CDC où j'ai renoué avec la monétique avant de participer au schéma directeur bancaire de l'établissement.

Il m'a été proposé de conduire la première démarche de certification ISO de la direction bancaire.

A la suite de cette expérience, convaincue des opportunités et des enjeux en présence, je me suis spécialisée en approches qualité et processus.

J'ai assuré la mise en œuvre d'une démarche processus dans une des grandes directions de la CDC avant de rejoindre la Mission Démarche Processus qui assurait cette mission, en transversal, pour l'ensemble de l'établissement :

les méthodologies d'organisation actuelles, appuyées sur des concepts de clarification et de partage d'une vue processus, sont des outils fabuleux mis au service des entreprises d'aujourd'hui et de ses managers.

Celles qui disposent d'un référentiel de leurs métiers, dûment structuré et reconnu disposent d'un atout indéniable au service des exigences du RGPD.