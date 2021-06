Entreprenante, dynamique et polyvalente, je souhaite m’investir dans une entreprise solide et dynamique. Mes diverses expériences m’ont permis d’acquérir les compétences nécessaires à ce type de poste : gestion des commandes, facturation, suivi des règlements, relance clients …



Mes compétences :

Pack office, logiciel btp prodevis, logiciel de co

Logiciel TITUS transport

Logiciel MEDYSIS

Logiciel GIMI gestion des dossiers de construction