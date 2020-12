Virginie BOISSET

Actuellement en réorientation professionnelle dans le domaine de la formation professionnelle pour adulte et l'accompagnement à l'insertion professionnelle.



Un parcours professionnel riche m'a permis de développer de nombreuses compétences transposables à l'accompagnement des personnes vers l'emploi et l'insertion sociale:



-animer et encadrer un groupe de travail

-adapter son discours à l'interlocuteur

-animer une cession de formation

-assurer la veille documentaire et rédiger une note de synthèse

-réaliser des démarches administratives

-maîtriser les outils bureautiques

-analyser une documentation technique et des données statistiques

-établir et organiser un planning

-organiser une réunion et rédiger le compte rendu

-prise en charge de personnes à mobilité réduite

-établir un devis/facture

-suivre et compléter un tableau de bord,...



Pendant 20 ans au service des clients d'Air France, j'ai assuré différentes fonctions:

-assistante du chef de pôle client domaine QSE et SST

-formatrice en qualité relation client

-correspondant QSE au service bagage

-technicienne commerciale en exploitation aéroportuaire départs/ SAV



A titre personnel, je m'investis dans la vie associative rurale, animation, théâtre, accompagnement scolaire,.... et m'intéresse aux sciences humaines.