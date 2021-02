Virginie BORRAS

De formation infographiste, j’opère depuis 10 ans dans différents services et agences de communication.

J’ai acquis au fil de ces expériences de solides compétences en multimédia.

Tour à tour webdesigner, infographiste, webmestre et nouvellement motion designer, je suis polyvalente et adaptable en fonction des besoins et du moment.

Je suis aujourd’hui à l’écoute de toute opportunité intéressante.

N'hésitez pas à consulter mon profil complet et en images sur mon portfolio en ligne : code-et-couleurs.com



Mes compétences :

Adobe InDesign

Articulate Storyline

Final Cut Pro

Adobe Premiere Pro

Adobe After Effects

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Motion 5

Joomla

CSS

HTML