Virginie BOULANGER (PICCADACI)

Mes compétences :

OpenOffice

Médiabat

GANTT Project

Ciel Compta

Microsoft Office

Cegid

Facturation

Réalisation de devis

Gestion d'appel d'offre

Gestion de commande

Mise en place et gestion de prospection

Mise en place de veille

Gestion de la relation client

Gestion des litiges

Relance client

Budget de trésorerie

Déclarations sociales et fiscales

Relation fournisseurs

Saisie comptable

Communication interne

Gestion administrative des ressources humaines

Préparation des salaires

Suivi et gestion d'intervention

Mise en place de procédures

Rédaction de courriers

Classement

Accueil physique et téléphonique

Gestion de planning