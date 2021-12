Virginie BOUSQUET

Je souhaite m’investir au service d’une entreprise et de travailler proche des clients dans un environnement de travail motivant, une ambiance agréable et une plus grande proximité avec les équipes.

Je suis avant tout quelqu’un de dynamique et communicante. Ayant un goût prononcé pour l’innovation et la technique. Mes expériences m’ont permis de révéler mon intérêt pour le management, la communication et la sciences des matériaux (fabrication et mise en oeuvre ), de gérer tout ou partie de projets en relation avec des sous-traitants et de collaborer étroitement avec la production pour développer un nouveau site de production.

Je veux m’investir aujourd’hui dans la croissance d’une PME. Je suis prête à trouver les solutions aux problèmes qui me seront confiés, à toucher à tout, à construire mon poste.



Mes compétences :

Industrialisation

Maintenance