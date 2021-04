Virginie BRUNOD

Bonjour,

Assistante administrative, comptable et commerciale indépendante, je vous propose mes services pour tous travaux administratifs que vous soyez une petite entreprise ou un particulier.



N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations et devis sur demande.



Je me déplace gratuitement dans tout le bassin albertvillois.



A côté de cela, je suis comptable salariée à temps partiel où mes tâches sont :

- enregistrement de toutes les opérations comptables : achats, ventes, caisses, banques, rapprochements bancaires, TVA....

- gestion des règlements fournisseurs et clients

- relances

- gestion RH d'une dizaine de salariés ( suivi des plannings, fiches de payes, absences, déclarations)



...



Mes compétences :

Saisie informatique

Classement documents

Secrétaire indépendante

Facturation et suivi des encaissements

Négociation commerciale

Assistance administrative

Assistanat de direction

Assistanat commercial