Assistante administrative pour les particuliers et les professionnelles.

Je travaille à distance principalement.



Voici quelques exemples de mes prestations : saisie de vos documents, tableaux Excel, tenue du registre des dépenses et des recettes pour les micro-entreprises et bien d'autres prestations.



Je suis autonome, organisée et sérieuse.



Je dispose d'un BEP Secrétariat