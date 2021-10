Virginie CHAUVIER

Passionnée par les relations humaines, je conseille et j'accompagne les entreprises de l'intégration au développement des compétences de leurs collaborateurs.

Mes expériences m'ont amenée à contribuer à de nombreux projets :

. Intégration des nouveaux collaborateurs (parcours d'intégration, livrets d'accueil, fidélisation des équipes…)

. Elaboration et mise en place des politiques de formation

. Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

. Veille et Conseil en matière de législation sociale (réforme, dispositifs et mesures d'aides, assistance….)

. Création de procédures et d'outils RH



Mes compétences :

Gestion de projets

GPEC

Développement d'outils RH

Recrutement

Formation

Coordination de projet

Rédaction de contenus

Contrôle de gestion

Développement des compétences

Droit social

Management

Ingénierie de formation

Développement RH

Conseil

Accompagnement

Animation de réunions